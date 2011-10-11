Юлия Тимошенко осуждена на семь лет тюрьмы

Приговором суда Юлия Тимошенко признана виновной в превышении полномочий и осуждена на семь лет тюрьмы, приговор Тимошенко зачитал судья Родион Киреев.

Сама Тимошенко неоднократно заявляла, что уголовное преследование по сути является политическим заказом: "Приговор будет выносить не судья Киреев, а президент Виктор Янукович... Этот приговор ничего не изменит ни в моей судьбе, ни в моей борьбе", - заявила Тимошенко, когда ее ввели во вторник в зал Печерского районного суда Киева.

Приговорив Юлия Тимошенко к семи годам заключения, суд полностью удовлеторил требования обвинения.Тимошенко во время оглашения приговора сохранила спокойствие.