Ещё 16 белорусских чиновников Евросоюз объявил не въездными и арестовал их счета

Европейский союз продолжает жёсткое давление на Белоруссию, в понедельник был расширен на 16 имён список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы в странах ЕС будут заморожены.

"Мы оставили в силе принятые ранее ограничительные меры и добавили еще 16 имен в список визового запрета и замораживания активов", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в Люксембурге на пресс-конференции по итогам состоявшегося в понедельник заседания Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает "Эхо Москвы".

"Мы сейчас не готовы рассматривать возможность возобновления диалога (с Минском - ИФ), пока не увидим, что освобождены и реабилитированы все политические заключенные", - заявила глава дипломатии ЕС.