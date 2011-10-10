Ещё 16 белорусских чиновников Евросоюз объявил не въездными и арестовал их счета
10 октября 2011, 23:07 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
Европейский союз продолжает жёсткое давление на Белоруссию, в понедельник был расширен на 16 имён список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы в странах ЕС будут заморожены.
"Мы оставили в силе принятые ранее ограничительные меры и добавили еще 16 имен в список визового запрета и замораживания активов", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в Люксембурге на пресс-конференции по итогам состоявшегося в понедельник заседания Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает "Эхо Москвы".
"Мы сейчас не готовы рассматривать возможность возобновления диалога (с Минском - ИФ), пока не увидим, что освобождены и реабилитированы все политические заключенные", - заявила глава дипломатии ЕС.