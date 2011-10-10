В Польше победу на выборах одержала партия Дональда Туска (ВИДЕО)

Победа на выборах дает Дональду Туску право рассчитывать на сохранение премьерского кресла. После обработки почти всех бюллетеней «Гражданская платформа» Туска набирает 39% голосов. Это обеспечит ей почти половину депутатских мандатов.

Главного конкурента - оппозиционную партию «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского поддержали 30% избирателей. В сейм проходят три партии. Для нового назначения Туска премьером «Гражданской платформе» придется создать с одной из них коалицию.



В Госдуме РФ положительно отнеслись к предварительным результатам всеобщих парламентских выборов в Польше.

По мнению главы думского комитета по международным делам Константина Косачева, несмотря на то, что между Москвой и Варшавой до сих пор существует много проблем, в последнее время «в диалоге между двумя государствами наметилась положительная тенденция». По словам Косачева, победа Туска и его партии означает неизменность политического курса Польши. «Это относится и к политике Польши на международной арене, и к развитию российско-польских отношений, последние тенденции в которых будут сохранены», - считает российский политик.