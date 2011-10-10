В Польше победу на выборах одержала партия Дональда Туска (ВИДЕО)
10 октября 2011, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Победа на выборах дает Дональду Туску право рассчитывать на сохранение премьерского кресла. После обработки почти всех бюллетеней «Гражданская платформа» Туска набирает 39% голосов. Это обеспечит ей почти половину депутатских мандатов.
Главного конкурента - оппозиционную партию «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского поддержали 30% избирателей. В сейм проходят три партии. Для нового назначения Туска премьером «Гражданской платформе» придется создать с одной из них коалицию.
В Госдуме РФ положительно отнеслись к предварительным результатам всеобщих парламентских выборов в Польше.
По мнению главы думского комитета по международным делам Константина Косачева, несмотря на то, что между Москвой и Варшавой до сих пор существует много проблем, в последнее время «в диалоге между двумя государствами наметилась положительная тенденция». По словам Косачева, победа Туска и его партии означает неизменность политического курса Польши. «Это относится и к политике Польши на международной арене, и к развитию российско-польских отношений, последние тенденции в которых будут сохранены», - считает российский политик.