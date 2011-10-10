Путин исключил Кудрина из ВПК при правительстве

Премьер-министр РФ Владимир Путин исключил бывшего вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина из состава Военно-промышленной комиссии при правительстве и правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

От должности освобожден также руководитель секретариата Алексея Кудрина Алексей Глаголев.

Напомним, бывший министр финансов Алексей Кудрин , проработавший в правительстве 11 лет, потерял министерский пост и пост вице-премьера после заявлений, сделанных им 24 сентября в Вашингтоне. Бывший глава Минфина заявил, что не видит себя в новом правительстве под руководством Дмитрия Медведева. Кудрин сослался на непримиримые разногласия с главой государства по поводу бюджетной политики.

Президент РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал указ об отставке Кудрина.

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что Алексей Кудрин остается в команде и продолжит работу.

В настоящий момент Кудрин остался управляющим от России в Международном валютном фонде и во Всемирном банке.