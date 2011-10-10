Бывший вице-президент «ЮКОС» Алексанян перед смертью рассказал о преследованиях

Бывший вице-президент НК «ЮКОС» Василий Алексанян, скончавшийся в Москве в начале октября, жаловался на преследования после освобождения из заключения. Алексанян в интервью The New Times, неопубликованном при его жизни, рассказал, что

его продолжали «кошмарить каждый день».

Юрист «ЮКОСа» рассказывал: «Это невозможно пережить. Они терроризируют людей, которые со мной работают, которые мне пытаются помочь». По словам Василия Алексаняна, его водителя дважды арестовывали за то, что он якобы сбил пешехода и скрылся с места ДТП. При этом автомобиль, как отмечал бывший вице-президент нефтяной компании, в момент предполагаемого преступления находился в гараже.



По словам Василия Алексаняна, давление оказывалось и на его врача. Доктору тяжелобольного юриста говорили: «Мы его выпустили в расчете на то, что он в течение года умрет», передает Лента.ру.



Бывший вице-президент «ЮКОСа» Василий Алексанян скончался 3 октября 2011 года после продолжительной болезни. Он страдал рядом смертельных заболеваний, которые усугубились во время его нахождения в СИЗО. Алексанян провел в заключении около трех лет по обвинению в хищении акций «Томскнефти» - дочерней компании «ЮКОСа» .

Его освободили под залог в 50 миллионов рублей в конце 2008 года после масштабной общественной кампании.