Беспорядки в Египте не затронули морские курорты (ВИДЕО)

В Египте в Каире объявлен коммендатский час. По последним данным, число жертв беспорядков, произошедших накануне вечером в центре египетской столицы, возросло до 36 человек. Пострадали 327 человек. У большинства раненых - огнестрельные ранения .

По данным министерства здравоохранения Египта, многие пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Столкновения египетских христиан с силами безопасности, которые произошли в воскресенье у здания государственного телевидения в Каире, стали самыми жестокими с момента революции 25 января. В Каире и других городах Египта на акции протеста против сноса церкви на юге страны вышли тысячи человек.

Сегодня здесь проходит экстренное заседание правительства под руководством премьер-министра Исама Шарафа по разрешению сложившейся ситуации. В Александрии патриарх Коптской церкви проводит встречу с духовенством, которая также посвящена последним событиям в Каире.



Интерфакс передает со ссылкой на предствителей российских туроператоров, что беспорядки в Каире, не затронули морские курорты страны.