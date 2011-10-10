Ливийский сценарий не должен стать образцом на будущее - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ливийский сценарий не должен стать образцом урегулирования аналогичных внутриполитических конфликтов в странах в будущем.



В интервью еженедельнику "Профиль" Сергей Лавров сказал: "Нас встревожили заявления лидеров НАТО о том, что "ливийская модель" будет взята в качестве образца на будущее. Плохо, что коллеги так считают, потому что "ливийская модель" явилась грубым нарушением решений Совета Безопасности, а, значит, - и нарушением международного права".



По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия "никогда не подвергала и не подвергает сомнению право ливийского народа на лучшую судьбу". "Мы с самого начала поддерживали контакты с Переходным национальным советом, причем, на ранних стадиях развития кризиса, и мы слышали заверения, что Ливия хочет оставаться дружественной России страной. Это полностью совпадает и с нашими интересами", - цитирует министра ИТАР-ТАСС.



Глава МИД РФ заметил, что в России услышали "публичные заявления новых ливийских властей, все их международные обязательства будут выполняться. Сейчас, конечно, об этом рано говорить в практическом плане, потому что их ближайшие задачи - стабилизация обстановки и завершение боевых действий. А когда ливийский народ определит, как дальше жить, я убежден, что с новыми властями мы уже в прикладном плане будем обсуждать пути нашего взаимодействия".