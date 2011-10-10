Президент России Дмитрий Медведев поведет партию "Единая Россия" на выборы без особого энтузиазма. К такому выводу журналисты пришли после первой встречи Медведева с активом партии в качестве ее лидера.



Общение с активом "Единой России" Медведеву далось трудно, констатируют "Заголовки.ru" в обзоре статей, посвященному прошедшему мероприятию. На встрече с "ЕР" в Южном федеральном округе глава государства обсудил преимущества капельного орошения, восстановление спортплощадок и правильную организацию досуга. "Коммерсант" пишет, что Медведев неохотно ассоциирует себя с партией власти. Предвыборная кампания, в которую оказался втянут Медведев, приходится вести буквально в ручном режиме, считает собеседник издания. Единороссам дано указание согласовывать все официальные заявления, которые так или иначе касаются нового лидера партии.