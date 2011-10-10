Центризбирком запретил радикальной оппозиции официально исключать себя из списков избирателей. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов намерен обжаловать решение ЦИКа в суде.



Таким образом глава Центризбиркома Владимир Чуров ответил на заявления группы оппозиционеров, которые считают выборы нечестными. Оппозиция говорит о заранее предрешенном результате, пишет "Независимая газета". Сергей Удальцов заметил, что оппозиции остается только выходить на улицу. Закон строго регламентирует причины для исключения из списка избирателей, следует из ответа ЦИК Удальцову.