Жуков: Россия и Китай проведут перекрестный Год туризма

В 2012 году Россия и Китай намерены провести перекрестный Год туризма. На грядущий год уже запланировано множество мероприятий, направленных на развитие туристического обмена между двумя странами.



Об этом сообщил вице-премьер России Александр Жуков. Такое заявление Жуков сделал по итогам заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. "Обсуждали и вопросы проведения Года туризма Китая в России и России в Китае", - цитирует вице-премьера РБК. "Сейчас Китай становится все более популярным местом отдыха для российских туристов. Мы надеемся, что и китайские туристы, которых очень много, будут с удовольствием ездить в Россию", - заключил Жуков.