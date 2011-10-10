Михаил Саакашвили готов встретиться с Владимиром Путиным

Президент Грузии Михаил Саакашвили готов встретиться с председателем правительства России Владимиром Путиным, «который официально возвращается в президентское кресло». Такое заявление Саакашвили сделал в интервью телекомпании «Рустави-2».



При этом грузинский лидер обозначил условия, без выполнения которых диалог не состоится. Одно из условий - Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет "Независимая газета". Как утверждает издание, Саакашвили повторяет фразу о том, что он готов встретиться с Путиным со средней периодичностью четыре-пять раз в год, начиная с 2005 года.

По оценке наблюдателей, нынешнее заявление президента Грузии стало фактически ответом на призыв гостившего в Тбилиси президента Франции Николя Саркози. Он в своем выступлении, отметив, что Россия лишила Грузию части территорий, призвал сделать все необходимое, чтобы Россия снова стала для Грузии союзником.