Дворкович: Медведев вернётся закончить реформы на президентский пост лет на 15

Дмитрий Медведев, возможно, вернётся на пост главы государства, чтобы закончить реформы, не исключено, что он будет баллотироваться на выборах через 7 лет, заявил помощник президента России Аркадий Дворкович.



Дмитрий Медведев продолжит реформы в течение многих лет, сказал Дворкович во время интервью американскому телеведущему Ларри Кингу, которое он дал совместно с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым и президентом фонда по созданию центра "Сколково" Виктором Вексельбергом.

"Президент Медведев начал несколько очень мощных реформ, которые не очень видны", – сказал Венедиктов.

"И он их продолжит еще в течение многих-многих лет. Возможно, примерно пятнадцати, а может быть, и больше лет", – прокомментировал это высказывание Дворкович.

"То есть только что Аркадий Дворкович нам объявил, что Дмитрий Анатольевич будет баллотироваться либо в 2018 году, либо в 2024-м. Я прошу это записать – это сказал Аркадий Дворкович", – уточнил Венедиктов.