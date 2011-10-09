Власти Сирии и оппозиция могут сесть за стол переговоров в Москве

Представители "внутренней" оппозиции Сирии прибудут в Москву в понедельник, МИД РФ не исключает, что российская столица может стать переговорной площадкой для урегулирования конфликта в этой стране.



"Группа - пять или шесть человек - представители различных оппозиционных партий из Сирии - должны прилететь 10-го вечером в Москву по линии Российского общества солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки - общественной организации, которую возглавляет Михаил Витальевич Маргелов. Я так понимаю, что будет встреча у него. Может быть, с нашими парламентариями тоже. И мы ждем их в МИД 11 октября, если все пойдет по плану", - сказал Богданов в субботу после круглого стола "Последние изменения в арабском мире" в рамках IX Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций" на греческом острове Родос.

Делегацию другой основной оппозиционной группы - так называемой "внешней" оппозиции - Сирии Москва надеется принять также в октябре, сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве с лидерами сирийской оппозиции "готовы поговорить, обменяться оценками, мнениями относительно обстановки в Сирии, объяснить нашу позицию, выслушать их оценки и прогнозы".

Сирия почти семь месяцев живет в условиях непрекращающихся антиправительственных протестов, которые начались в середине марта в городе Дераа, а затем перекинулись на другие регионы. По данным ООН, число жертв столкновений превысило 2,9 тысячи человек. Сирийские власти говорят более чем о 1,5 тысячах погибших с обеих сторон. Оппозиция требует отставки президента Башара Асада и политических преобразований.

Звучавшие в последние дни в информационном поле предложения об объявлении нелегитимности действующего президента Сирии Башара Асада замглавы российского внешнеполитического ведомства считает "абсолютно деструктивным подходом", необоснованным "грубейшим нарушением принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств"."Ничего хорошего это не несет, и в плане проведения назревших реформ, и плане восстановления доверия определенного с тем, чтобы завязать продуктивный, результативный диалог между властями и оппозиционными силами", - заключил Богданов.