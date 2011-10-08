Медведев: Очень важно не терять нить общения с обычными людьми (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев потребовал от "Единой России" практических результатов работы. Глава государства требует от партии реальных дел. В Краснодаре на первой встрече с партийным активом Медведев заявил: "Для всех, кто симпатизирует "Единой России", голосует за нее, входит в партию очень важно, чтобы практические результаты появлялись каждый год, каждый месяц, каждый день.

Партия должна быть партией реальных дел, только в этом случае она будет пользоваться доверием".



Медведев подчеркнул, что единороссам важно не "забронзоветь". Он предостерег от "головокружения от успехов". По словам главы государства, нельзя уходить от общения с обычными людьми. "Очень важно не терять нить общения с обычными людьми. Для мэра это естественная ситуация. Вы ходите по дворам, по улицам. А для партии очень важно не забронзоветь, потому что как только начинается ощущение собственной величины, возникает то, что один классик называл головокружением от успехов. И тогда люди это сразу чувствуют. И они говорят: "Вот это не та партия. Нас это раздражает, вот мы не видим практических результатов". Поэтому все время нужно быть на острие общения. Только в этом случае будут верить", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Президент также призвал не строить планы по поводу того, как он возглавит правительство после президентских выборов в 2012 году. "Давайте не будем забегать вперед. У меня пока другая работа", - сказал Медведев.



В конце сентября на съезде "Единой России" глава государства предложил выдвинуть в президенты премьер-министра Владимира Путина.



Путин считает, что если на парламентских выборах победит "Единая Россия", то новый кабинет министров должен будет возглавить Медведев.