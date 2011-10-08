Переговоры Москвы и Тбилиси о вступлении России в ВТО завершились безрезультатно

Переговоры Грузии и Российской Федерации о вступлении России в ВТО завершились безрезультатно. Заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, который представлял грузинскую делегацию на переговорах в Швейцарии, сообщил, что Грузия не может дать согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию по отношению к торговле на оккупированных территориях.

"Переговоры окончены. И можно сказать, что они провалились, так как не удалось достичь вообще никаких результатов и сдвинуться с мертвой точки", - отметил грузинский дипломат.



Российские дипломаты от комментариев воздержались, ссылаясь на договоренность сторон не обсуждать с журналистами ход консультаций.

Политические отношения с Грузией являются основным камнем преткновения для вступления России в ВТО. Тбилиси является членом ВТО и активно выступает против вхождения в эту организацию РФ. Главным условием согласия на вступление России в организацию Грузия выдвигает собственный или международный контроль на таможенно-пропускных пунктах на границе России с Абхазией и Южной Осетией.