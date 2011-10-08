Дмитрий Медведев будет проводить свои реформы еще 15 лет

Дмитрий Медведев будет проводить свои реформы в течение ближайших 15 лет. Об этом в интервью Ларри Кингу заявил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Известный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг взял интервью у помощника президента России Аркадия Дворковича, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова и президента фонда по созданию инновационного центра "Сколково" Виктора Вексельберга.

В ходе интервью главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что президент Медведев начал несколько очень мощных реформ, но они не очень видны. "Он их продолжит еще в течение многих-многих лет. Возможно, примерно 15, а, может быть, и больше лет", - ответил Аркадий Дворкович, передает РИА Новости. Венедиктов попросил записать: "Только что Аркадий Дворкович нам объявил, что Дмитрий Анатольевич будет баллотироваться либо в 2018 году, либо в 2024-м". Gомощник российского президента заявил, что после президентских выборов покинет свой нынешний пост и, возможно, перейдет работать в правительство под руководством Дмитрия Медведева.

Дворкович надеется, что, если после выборов президент Медведев займет пост премьер-министра, и предложит ему продолжить работу с ним в правительстве, то вероятно, он это предложение примет.