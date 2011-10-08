Поддержка ветеранов - один из приоритетов любого государства - Медведев

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддержка ветеранов и пожилых людей - один из приоритетов любого государства. По словам Медведева, государство обязано поддерживать ветеранов независимо от экономических условий.

В Краснодаре на встрече с активом отделения партии "Единая Россия" в ЮФО президент сказал, что угосударства должен быть набор приоритетов. "Чтобы до этого ни происходило, мы не вправе ссылаться на то, что до нас никто ничего не делал и вести себя соответствующим образом... Я не могу отвечать за другие решения, хорошие они были или плохие, нормальная ситуация экономическая была или не очень - я за это не отвечаю. Я отвечаю за свои поступки как руководитель государства. Я это сделал, и мне не стыдно за это решение, я сделал абсолютно правильно", - сообщил Медведев, вспомнив подписанный им указ о выделении жилья ветеранам.

По его словам, когда он подписывал этот указ, было много противников. "Я считаю, что на этом направлении мы сделали за эти годы большую работу. Этот курс будет продолжен, если мы с вами хорошо потрудимся и сможем добиться сохранения власти, а только власть для политической силы дает мандат для того, чтобы решать самые сложные вопросы", - сказал глава государства. Медведев заявил, что власти России продолжат курс на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, и призвал региональные власти последовать примеру федеральных властей, передет РИА Новости.

Президент пообещал обязательно довести до конца программу обеспечения жильем ветеранов ВОВ.

Медведев посетил новый жилой микрорайон "Радужный", построенный для обеспечения постоянным и служебным жильем военнослужащих Южного военного округа. Здесь получат квартиры военнослужащие 393-й Севастопольской авиабазы армейской авиации.



Микрорайон, в который приехал Медведев, находится на бульваре Кореновска, названном в честь деда президента - Афанасия Медведева. В 50-е годы Афанасий Медведев был первым секретарем райкома партии Кореновска и, как утверждают местные жители, многое сделал для города. Именно при нем станица Кореновская была преобразована в город. Здесь провели электричество, водопровод, проложили асфальт, построили больницу.