Президент Йемена Али Абдулла Салех заявил о своей скорой отставке

Президент Йемена Али Абдулла Салех объявил о том, что уйдет в отставку в ближайшие дни. В своем телеобращении он сказал, что не держится и не будет держаться за власть. Йеменский президент находится у власти 33 года.

Напомним, ранее Салех несколько раз говорил о готовности уйти в отставку после президентских выборов. Но когда именно он планирует покинуть пост, не уточнял.



В Йемене с начала этого года проходят акции протеста с требованием отставки Али Абдуллы Салеха. 3 июля он получил тяжелое ранение при обстреле мечети и был вывезен в Саудовскую Аравию на лечение.