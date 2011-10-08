Павел Бородин может покинуть пост Госсекретаря союзного государства 25 ноября

Госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин может покинуть свой пост 25 ноября. По словам Бродина, Высший государственный совет – это своеобразное политбюро Союзного государства: 2 президента, 2 премьера, четыре шкипера, и они примут решение 25 ноября, передает РИА Новости. "У меня никаких проблем нет", - отметил он .

"АН" сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет сменить Бородина. Источник в Госдуме сообщил, что это может произойти в связи с достижением Бородиным пенсионного возраста, и это может произойти до конца текущего года. Павел Бородин является бессменным госсекретарем Союзного государства с 2000 года.

В СМИ ранее появилась информация, что новым госсекретарем Союзного государства может стать полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота.