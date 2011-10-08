Медведев: Говорить о возможной работе премьер-министром преждевременно
8 октября 2011, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Дмитрий Медведев считает преждевременным говорить о его возможной работе главой правительства. В Краснодаре на встрече с активистами "Единой России" в субботу предложил не забегать вперед. "У меня пока другая работа", - пояснил он.
По словам Медведева, говорить об этом можно будет после того, как партия удачно выступит на предстоящих парламентских и президентских выборах.
"АН" сообщали, что в конце сентября на съезде "Единой России"глава государства Дмитрий Медведев предложил выдвинуть премьер-министра РФ Владимира Путина на пост президента в 2012 году. Владимир Путин в ответ заявил, что если его партия победит на выборах в Госдуму, новый кабинет министров должен будет возглавить Дмитрий Медведев.