День президентских выборов назовет Совет Федерации

Дату выборов президента России Совет Федерации назначит не позднее первой декады ноября. При этом, у сенаторов не будет необходимости собираться на внеочередное заседание для решения этого вопроса.



По закону выборы главы государства назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до самого дня голосования. Об этом сообщил замглавы комитета по правовым и судебным вопросам верхней палаты Михаил Капура. «Совет Федерации в соответствии с Конституцией правомочен назначать дату выборов главы государства, и эта дата будет назначена на заседании верхней палаты не позднее первой декады ноября», — заявил Капура. По его словам, днем голосования будет второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах президента четыре года назад, передает «Интерфакс».