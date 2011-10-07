Госдума снизила до 5% проходной барьер на федеральных парламентских выборах

Госдума в пятницу приняла во втором и в третьем чтении президентский проект закона о снижении проходного барьера с 7% до 5% на федеральных парламентских выборах.



Принятый Госдумой закон начнет действовать при проведении выборов 7-го и последующих созывов Госдумы, с 2016 года. А на выборы Госдумы, которые состоятся в декабре 2011 года эта норма распространяться не будет.



Согласно нынешнему закону, партия, преодолевшая на федеральных парламентских выборах в 2011 году 5%-й барьер, получит в парламенте один депутатский мандат, а при преодолении 7%-го барьера – два депутатских места, передает ИТАР-ТАСС.



