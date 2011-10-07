Венесуэла получит от России военный кредит на 4 млрд долларов

Венесуэла получит от России второй кредит - на 4 миллиарда долларов. Кредит будет выделен для «военно-технического сотрудничества». Об этом сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес по итогам встречи с вице-премьером РФ Игорем Сечиным.



По данным BBC, уже в следующем году будут выделены 2 миллиарда долларов. Еще 2 млрд – в 2013 году. В минувшем году Венесуэла получила кредит от России в 2,2 млрд долларов на покупку российского вооружения. В последнее время две страны активизировали сотрудничество в сфере добычи ресурсов - совместное нефтяное производство Petromiranda. «Газпрому» разрешен доступ к нефтяным месторождениям Венесуэлы.