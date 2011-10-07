Медведев подписал закон о стипендиях интернам и ординаторам

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о государственных стипендиях интернам и ординаторам. Предполагается, что выплаты составят 6 367 рублей в месяц (соответствует прожиточному минимуму).



Как сообщает пресс-служба Кремля, изменения были внесены в ст.18 федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Закон был принят Государственной Думой 22 сентября 2011 года и одобрен Советом Федерации 28 сентября.



Документ предусматривает выплату стипендий обучающимся в ординатуре и интернатуре в государственных вузах, на медицинских факультетах образовательных учреждений дополнительного профобразования, а также в научных организациях. До сих пор получателями государственных стипендий являлись лишь интерны и ординаторы, обучающиеся в медицинских вузах.



