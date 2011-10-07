СМИ: Путину меньше всего нужно вступать в конфликт с Медведевым

Председатель российского правительства Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты от «Единой России» уже в конце ноября на съезде партии. При этом сам Путин не проявляет заметной активности.



Об этом пишет «Независимая газета». О выдвижении Путина на съезде «ЕР» заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. "Есть сроки, в течение которых Совет Федерации должен принять решение о проведении выборов президента РФ. Как только такое решение будет принято, мы объявим продолжение нашего съезда и тянуть не будем, потому что наш кандидат известен — это Владимир Путин", - сказал Грызлов. В своб очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что вторая часть съезда партии власти, на котором "будет формализовано выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты, пройдет раньше выборов в Госдуму". Как отмечает издание, сам Путин не проявляет заметной активности. «Создается впечатление, что отказ Путина от участия в громких предвыборных мероприятиях партии власти — проявление его осторожности в канун выдвижения. Похоже, будущему президенту сегодня меньше всего нужна пикировка с нынешним», - пишет "НГ".