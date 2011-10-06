Медведев встретился с акционерами Национальной Медиа Группы (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев встретился с российскими и иностранными акционерами Национальной Медиа Группы. В этот холдинг входят различные средства массовой информации, в том числе - телеканалы и радио.

НМГ владеет активами телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал» — 72,4%, Первого канала — 25%, РЕН ТВ — 68%, «Известий» — 50,19%. В июле этого года НМГ приобрела радиостанцию «Русская служба новостей» — 100%.

На встрече с главой государства обсуждали принципыразвития рынка, а также о работе медиа-группы. «Ваше сотрудничество – это пример того, как удачно взаимодействуют российские инвесторы, крупные российские компании и иностранные компании, причём в таких весьма тонких сферах. Потому что, скажем откровенно, далеко не во всех европейских странах существуют иностранные акционеры в медийных холдингах и в телевизионных компаниях, а также в компаниях, которые занимаются информационными технологиями», - сказал Дмитрий Медведев. «Но мы люди открытые. У нас применительно к средствам массовой информации такая позиция. Это неплохо. Это позволяет решать и инвестиционные задачи и позволяет решать, может быть, и более глобальные задачи, с учётом того, что мы все живём в одном мире и нас волнуют одни и те же проблемы».

ЗАО НМГ было создано в феврале 2008 года путем соединения медийных активов банка «Россия», ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз». В июне 2011 года в состав акционеров НМГ вошел люксембургский медиахолдинг RTI Group.