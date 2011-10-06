Муаммар Каддафи выступил с новым обращением к нации. Свергнутый ливийский лидер заявил в обращениии, которое передал в эфир сирийский телеканал Al-Rai TV, что лидеров развивающихся стран, признавших ливийский Переходный национальный совет, ждут события, подобные происходящим в настоящее время в Ливии.

Когда и где была сделана запись - не сообщается. По словам Каддафи, если легитимность обеспечивается мощью иностранного флота, то тем лидерам стран "третьего мира", которые признали ПНС, следует быть готовыми к тому, что и в их государствах появятся аналогичные советы, созданные при поддержке военной мощи других стран. "Эти советы создадут, чтоб лишить вас власти, они станут появляться начиная с сегодняшнего дня, один за другим", - сказал Муаммар Каддафи. Бывший глава Ливии в очередной раз подчеркнул, что ПНС не является легитимной властью.

Каддафи вновь призвал граждан Ливии выйти на улицы городов и устроить акцию гражданского неповиновения против нынешних руководителей страны. "Я призываю весь ливийский народ миллионами выходить на улицы и площади во всех городах страны", - заявил он. О местонахождении Каддафи до сих пор ничего не известно.