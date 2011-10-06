Алексей Кудрин может возглавить Центробанк или войти в администрацию Путина

Алексей Кудрин может возглавить Банк России или занять пост в администрации следующего президента. В конце сентября министр финансов Алексей Кудрин, занимавший этот пост 11 лет, был отправлен в отставку.



При определенных обстоятельствах Кудрин даже может вернуться в правительство, считает руководитель Фонда "Стратегия-2020" Михаил Ремизов. В четверг председатель правительства Владимир Путин заявил, что и он, и президент Дмитрий Медведев придерживаются мнения, что несмотря на "сбой эмоционального характера", Кудрин будет работать в команде. "Это ожидаемо, что Кудрин останется в команде. В каком качестве - пока трудно сказать. Это может быть и пост главы Центробанка, и какой-то пост в будущей администрации Путина", - цитирует Ремизова РИА Новости.