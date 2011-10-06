Дмитрий Медведев помиловал более 20 человек

Президент России Дмитрий Медведев, "руководствуясь принципами гуманности", подписал указы о помиловании 22 граждан РФ. Таким образом, осужденные были освобождены от дальнейшего отбывания наказания.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В числе помилованных: Эрдэм Ардаев, Егор Папазов, Андрей Кучапин, Олег Бубнов, Макар Мурашов, Наталья Пирожкова. Также Медведев подписал указы о помиловании Веры Бутусиной, Нафиса Хамидуллина, Фарита Хаматова, Юлии Соковой, Наиля Файзуллина, Владимира Стаханова, Динара Зинурова, Марата Хасанова, Сергея Жирова, Разима Заманова, Вероники Исакаевой, Эдуарда Илюхина, Татьяны Ковалевой, Александра Котенко, Векила Бабаева, Анны Беленихиной.