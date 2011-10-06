Владимир Чуров ЦИКнул на оппозицию: чур, нельзя избирателям вычеркиваться!

ЦИК РФ поставил крест на одной из стратегий протестного поведения, к которому несистемная оппозиция призывает электорат. Граждане не могут перед думскими выборами требовать, чтобы их исключили из списка избирателей.

Закон этого не позволяет. Такова позиция Центризбиркома, изложенная в ответе лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову.

Сергей Удальцов недавно предлагал противникам предречённой победы правящей партии вычеркиваться из списков избирателей и попробовал сделать это сам. Но оказалось, что вычеркнуть можно только уехавшего, ушедшего в армию, севшего в тюрьму, вышедшего из гражданства, признанного недееспособным или умершего россиянина.

"Иных оснований для исключения избирателей из списка законодательство о выборах не предусматривает", — говорится в поступившем Удальцову письме из ЦИК за подписью члена комиссии Нины Кулясовой. Удальцов хочет оспорить этот ответ в суде.

Кстати, вычеркивание из списков, с открепталонами или без, математически играет на повышение явки.