Президент РФ подписал закон о порядке формирования Совета Федерации

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".



В обнародованном сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Федеральный закон направлен на расширение круга лиц, которые могут быть избраны (назначены) членами Совета Федерации. В настоящее время членом Совета Федерации может быть гражданин Российской Федерации, являющийся депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или депутатом представительного органа муниципального образования, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации.



В соответствии с Федеральным законом членом Совета Федерации может быть также депутат Государственной Думы, входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу федерального списка кандидатов, соответствующую субъекту Российской Федерации или части территории субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации, либо соответствующую группе субъектов Российской Федерации, органом государственной власти одного из которых осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации.



Избранный (назначенный) член Совета Федерации обязан сложить депутатские полномочия.



Федеральный закон вступает в силу сразу после его официального опубликования.



Закон распространяется на депутатов Государственной Думы действующего созыва.