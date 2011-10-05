У ОНФ появится молодежный избирательный штаб

У Общероссийского народного фронта (ОНФ) появится молодежный избирательный штаб. Штаб, образованный лидерами молодежных организаций, будет работать на парламентских выборах 4 декабря.



Об этом сообщает "Молодая гвардия" "Единой России". Помимо "молодогвардейцев", в молодежный избирательный штаб войдут представители Ассоциации молодых предпринимателей России, а также Российского союза сельской молодежи. В состав штаба войдут и представители движения "Российские студенческие отряды".