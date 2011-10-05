Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на вопрос журналистов об источниках финансирования Чечни ответил, что деньги "дает Аллах". "Не знаю. Откуда-то берутся деньги", - заявил Кадыров.



Чеченская республика, по данным Росстата, самый финансируемый из федерального бюджета регион России. Ранее министр экономического развития и торговли Чечни Абдула Магомадов сообщил, что правительство республики направило в Минрегион РФ проект с предложениями для включения в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". На свои проекты Грозный просит до 2025 года 498,289 миллиарда рублей, передает РСН.