В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в среду в который уж раз вновь заговорили о депутате-прогульщике, Олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко.

Его работа в палате и раньше вызывала критику коллег, в основном "единороссов", упрекающих его в прогулах. Коллегам-депутатам трудно даже вспомнить, когда они видели Плющенко в стенах Мариинского дворца. Большинство из его коллег считают, что депутату-прогульщику необходимо отказываться от многомиллионного содержания своей парламентской должности. Например, в прошлом году он вообще ни разу не появился на работе. Депутатов возмущает и то, что их коллега, вопреки закону, занимается и коммерческой деятельностью.

Зарплата парламентария в год в среднем составляет 1,6 млн. рублей. Кроме того, депутат имеет также право на трех оплачиваемых помощников, автомобиль, мобильную связь и собственный кабинет. В общем, где-то выходит 12 млн. рублей в год на одного депутата. Отдача же от депутатской деятельности Плющенко весьма сомнительна.





