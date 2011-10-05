Омбудсмен Петербурга уходит в отставку

Сегодня стало известно неожиданное решение омбудсмена Петербурга Алексея Козырева оставить свой пост. Оказалось, что Уполномоченный по правам человека решил уйти в отставку по просьбе губернатора города Георгия Полтавченко.

Правозащитник, интервью у которого питерская редакция «АН» брала накануне, в беседе с нашим корреспондентом даже не намекал о готовящемся решении. А сегодня вдруг объяснил это тем, что был выдвинут на свою должность предыдущим губернатором Валентиной Матвиенко и избран составом Законодательного Собрания, которое изменится после ближайших выборов. По его мнению, нового омбудсмена должен назначить губернатор города Георгий Полтавченко.

«Без малого десять лет я возглавляю комиссию по помилованию, и губернатор Георгий Полтавченко предложил мне продолжить эту работу. Более того, на нашей встрече с Георгием Сергеевичем было решено усилить состав комиссии. В частности, в нее войдет известный кинорежиссер Александр Сокуров», - рассказал Козырев агентству БалтИнфо.