В исполком партии "Правое дело" поступили заявления физических и юридических лиц с требованием о возврате ранее пожертвованных ими средств. Спонсоры - шесть юридических и 28 физических лиц привезли заявления непосредственно в исполком на общую сумму 295,8 млн рублей.



103 заявления на сумму 353,7 млн. рублей были направлены физическими лицами в адрес исполкома партии заказными письмами. Всего в исполком партии "Правое дело" поступили заявления физических и юридических лиц с требованием о возврате ранее пожертвованных ими средств на общую сумму порядка 650 млн. рублей, передает Интерфакс со ссылкой на источник в партии "Правое дело".



Источник опроверг информацию представителей партии о том, что им поступили заявления на возврат средств в размере порядка 100 млн. рублей.