Россия решительно опровергла поставки оружия в Сирию. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин после заседания СБ ООН отверг утверждения, что вето России в Совете Безопасности ООН на резолюцию, угрожающую санкциями Сирии, связано с продажей оружия Дамаску.

Чуркин заявил, что Россия занимает принципиальную позицию. "Те из вас, кто работает в ООН, знают, что в ряде случаев Россия поддержала резолюции СБ, понеся при этом крупные потери в том, что касается экономических отношений и продажи оружия различным странам, которые стали объектами санкций", - подчеркнул представитель РФ при ООН. Российский посол выразил недоумение по поводу того, что "обвинения прозвучали от страны, которая вкачивает в Ближний Восток)сотни миллиардов долларов в виде оружия и военной техники". Американский посол Сюзан Райс рассуждала о мотивах, которыми руководствовалась Россия при голосовании в СБ ООН по проекту западной резолюции по Сирии. Райс намекнула на страны, "предпочитающие продавать оружию сирийскому режиму, а не поддерживать народ Сирии".

"АН" сообщали, что проект резолюции, которую подготовили европейские государства, во вторник, 4 октября, был заблокирован Россией и Китаем, которые воспользовались правом вето как постоянные члены СБ ООН. Проект предусматривал санкции в случае продолжения властями Сирии подавления оппозиции в этой стране.