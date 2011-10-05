Евразийский союз будет одним из приоритетов Владимира Путина

Владимир Путин намерен прилагать максимум усилий для реализации проекта Евразийского союза. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков заявил: "Безусловно, создание Евразийского союза будет одним из главных приоритетов работы Путина в ближайшие шесть лет, особенно учитывая позитивную динамику объединительного процесса и большой объем проделанной работы, которая выполнена за те четыре года, что он руководит правительством".

По словам пресс-секретаря Путина, наиболее близкая Евразийскому союзу целевая модель - это Европейский союз. Как сообщает "Коммерсант", Песков также отметил, что Россия в этой связи хотела также создать единую валюту Евразийского союза с единым эмиссионным центром. Комментируя статью Владимира Путина, опубликованную накануне в "Известиях", Песков отметил, что идеи глава российского правительства предварительно не обсуждал ни с президентом Казахстана, ни с президентом Белоруссии.

В своей статье, которую публикует газета "Известия", Путин заявляет, что Евразийский союз – "это не воссоздание СССР, но тесная интеграция на новой политической и экономической основе, это веление времени". По идее Владимира Путина, Евразийский союз - это следующий уровень интеграции, которая уже происходит в рамках Таможенного союза и единого экономического пространства. По его замыслу, граждане единого экономического пространства, в который входят Россия. Белоруссия и Казахстан, уже с 2012 года, смогут без ограничений выбирать, где им жить, получать образование и работать. Бизнесмены также получат право свободно выбирать, в какой стране вести дела.