Кудрин после отставки с поста министра финансов встречался с Путиным

Алексей Кудрин после отставки с поста министра финансов встречался с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков сказал, что отказ Кудрина работать в правительстве Дмитрия Медведева нельзя считать оскорблением.

Пресс-секретарь Путина считает, что последние высказывания бывшего главы Минфина должны трактоваться «как неготовность или нежелание работать с тем или иным начальником», передает телеканал «Дождь». Песков отметил: «Мне кажется ошибочным, это так воспринимать».

По его оценке, Кудрин «допустил высказывание без необходимых уточнений и пояснений, которые не совместимы с тем постом, который он занимал».



Песков также сообщил, что на встрече Путина с Кудриным после отставки министра, председатель правительства ни жестами, ни мимикой не выразил своего отношения к случившемуся. Как уточнил пресс-секретарь Путина: «Ни один мускул не дрогнул на его лице».

«АН» сообщали, что, по словам Пескова, о решении премьер-министра РФ Владимира Путина и президента России Дмитрия Медведева, обнародованного на съезде «Единой России» не знал никто.