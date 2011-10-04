Опасные манёвры: турецкие военные начинают масштабные учения у границы с Сирией

Власти Анкары объявили во вторник, что в самое ближайшее время Турция проведет серию военных манёвров вблизи границы с Сирией. Глава правительства страны намерен присутствовать на большей части запланированных учений.

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте генштаба турецкой армии, 5 октября начнутся масштабные манёвры на юге страны. Манёвры продлятся неделю.

Турция ввела запрет на предоставлении транспортного коридора для поставок оружия в Сирию. Санкции против Сирии планирует расширить правительство Эрдогана, сообщает ZMAN.com.

Напомним, в сентябре произошло резкое ухудшение отношений между бывшими стратегическими союзниками, Анкарой и Дамаском. Вираж произошел после того, как глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Ливию прямо назвал режим Башара Асада преступным и предсказал его скорый конец. После этого он прервал дипломатические отношения с Сирией, которая ответила экономическим бойкотом и запретила ввоз в страну турецкой продукции. В ответ Турция арестовала личные счета президента Сирии.