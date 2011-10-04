Южная Осетия закрыла границу с Россией, временно

Южная Осетия временно закрыла границу с Россией. На период президентских выборов для обеспечения стабильности и общественной безопасности на территорию республики россиянам въезд запрещен.



Об этом сообщил министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев, он уточнил, что ограничения не касаются военнослужащих, строителей и членов их семей.



В Цхинвали заявили, что российская сторона уже уведомлена о временных ограничениях на границе, передает Эхо Москвы.



Напомним, центризбирком Южной Осетии в пятницу отказал в регистрации кандидатам на президентских выборах главному тренеру сборной России по вольной борьбе Джамбулату Тедееву. В тот же день его сторонники, требуя немедленно его зарегистрировать, попытались прорваться в здание правительства, выбив двери и разбив стекла.