Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о запрете на въезд в Великобританию российских чиновников, причастных к "делу Сергея Магнитского". Представитель британского посольства заявил: "Мы продолжаем испытывать обеспокоенность в связи с делом Сергея Магнитского, как мы упоминали об этом в ходе визита премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву.

Но информация о запрете на въезд исходит от представителя оппозиции в парламенте и неверно описывает политику правительства Великобритании", передает ВВС.

В понедельник утром британские СМИ, ссылаясь на источники в МВД, сообщили, что Великобритания ввела негласный запрет на выдачу виз и въезд в страну десятков российских чиновников, имеющих отношение к "делу Магнитского". Отмечалось, что о решении не было объявлено, чтобы не нанести вред двусторонним отношениям с Россией. О возможном "черном списке" российских чиновников подтвердил местным СМИ бывший зам главы МИД Великобритании Крис Брайант. Он, по его словам, из разговоров с замглавы МВД по делам иммиграции Дэмиеном Грином, понял, что есть ряд лиц, которые не смогут въехать в Британию.

"АН" сообщали, что в "списке Магнитского" 60 человек, в том числе сотрудники следственных органов, налоговой инспекции и судов различных инстанций, причастные к "делу Магнитского".

Юрист Сергей Магнитский находился в СИЗО по обвинению в совершении налогового преступления. Он скончался в следственном изоляторе "Матросская тишина" 16 ноября 2009 года. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс и вызвала критику России со стороны Запада, требовавшего полного расследования всех обстоятельств его гибели.