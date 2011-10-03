В Москве прошла акция памяти погибших в результате штурма Белого Дома

В Москве в понедельник вечером прошла акция памяти погибших в результате штурма Белого Дома 3 октября 1993 года. По словам организатора мероприятия Сергея Удальцова, на Дружинниковскую улицу пришли около 200 представителей левой оппозиции.

Митинг прошел под лозунгом "Не забудем, не простим" - сообщил Интерфаксу организатор акции. Напомним, 21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин издал указ №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета России.

Депутаты Верховного Совета отказались подчиниться указу и объявили об отстранении Ельцина от власти. Парламентарии продолжили работу. Здание Верховного Совета - "Белый дом" было блокировано силами, верными первому российскому президенту. А на помощь Верховному Совету пришли представители лево- и праворадикальных организаций, гражданские лица с оружием. Противостояние продолжалось почти две недели. 3 октября защитники Верховного Совета прорвали оцепление и направилась к телецентру в Останкино. МВД открыло огонь по толпе. Белый Дом был расстрелян из танковых орудий и взят штурмом 4 октября. В ходе штурма были убиты десятки человек. По официальным данным, погибли 147 человек, пострадали более 300.