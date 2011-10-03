Макаревич и Шахрин не поддержали тандем Путина и Медведева

Известные музыканты Андрей Макаревич и Владимир Шахрин пообещали не играть на концерте на Васильевском спуске в случае победы Владимира Путина на выборах президента РФ в 2012 году.

Лидеры групп "Машина времени" и "Чайф" заявили, что больше не поддерживают тандем премьер-министра РФ Владимира Путина и президента России Дмитрия Медведева. Напомним, в 2008 году тандем Путин-Медведев с небывалым размахом праздновал свою победу на Красной площади.

Сегодня, после того как тандем произвел рокировку, когда Путин снова метит в президенты России, а Дмитрий Медведев видит себя на посту премьера, Андрей Макаревич кардинально изменил свою позицию, передает Радио Свобода. По словам рокера, ему "не очень нравится все, что происходит сегодня".

"Нас лишают остатков права выбора", - сказал Макаревич. А Владимир Шахрин рассказал, что фраза Дмитрия Анатольевича про то, что "мы в принципе это все решили в 2007 году",его просто убила. "Лучше бы он этого не говорил, – сказал рок-музыкант.