Ирина Халип написала письмо Светлане Медведевой и Людмиле Путиной

Супруга арестованного экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова Ирина Халип написала письмо супругам президента РФ Дмитрий Медведева и премьер-министра РФ Владимира Путина.

Журналист Ирина Халил обратилась с просьбой к Светлане Медведевой и Людмиле Путиной убедить мужей сделать все возможное для освобождения Санникова и других белорусских политзаключенных.

Андрей Санников 14 мая был приговорен к пяти годам лишения свободы. Через несколько дней корреспонденту «Новой газеты» Ирине Халип суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой. Супруги были признаны виновными в организации массовых беспорядков, произошедших в белорусской столице 19 декабря 2010 после выборов президента Белоруссии. Письмо Ирины Халил опубликовано в «Новой газете». В нет говорится: «Вы тоже – жены и матери. И я прошу вас убедить ваших мужей использовать все возможности, чтобы не допустить физическое уничтожение моего мужа Андрея Санникова и потребовать от Лукашенко освободить его и других белорусских политзаключенных».

Отметим, у Санникова и Халил - 4-летний ребенок. По словам наблюдателей, условия содержания Саннникова –– нечеловеческие. Экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова, несмотря на его протесты, в ночь на пятницу перевели из одиночной камеры Могилевского СИЗО в Бобруйскую колонию. Ему не предоставлены никакие гарантии безопасности, передает Радио Свобода. Несколько дней назад Ирина Халип заявила, что ее мужа пытаются убить. По ее словам, Санникову во время пребывания в Витебском централе дали понять, что ему грозит смертельная опасность.