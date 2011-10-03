Сергей Миронов пригласил Грызлова и Зюганова на теледебаты

Руководитель фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил спикеру ГД Борису Грызлову и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову подискутировать в прямом эфире.



"Мне хотелось бы с Грызловым, коль скоро Медведев не собирается участвовать, с Зюгановым еще раз поразговаривать", - ответил Миронов на вопрос журналистов, с кем бы хотел встретиться на теледебатах. По словам Сергея Миронова, в дебатах будут участвовать все шесть эсеров из общефедеральной части предвыборного списка партии и депутаты Госдумы, возглавляющие региональные списки СР. Об этом сообщает РИА Новости.