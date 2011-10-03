"Единая Россия" согласует избирательную кампанию с Медведевым

В Ходе избирательной кампании партия "Единая Россия" будет согласовывать свои действия с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Медведев возглавляет избирательный список партии на выборах в Госдуму.



Об этом сообщил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, передает РБК. Таким образом спикер ГД прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что избирательную кампанию партии будет курировать Сергей Нарышкин. По словам Грызлова, "Единая Россия" будет согласовывать свои действия "с номером один в списке". Ранее избирательный штаб "Единой России" на выборах в Госдуму возглавил секретарь президиума Генсовета партии Сергей Неверов, напомнил Грызлов.