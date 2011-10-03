Медведев утвердил положение о кадровых резервах Следственного комитета

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, касающийся положения о федеральных кадровых резервах Следственного комитета и военных следственных органов СК РФ.



В соответствии с документом, в резервы включаются группы граждан, соответствующих требованиям и обладающих качествами, которые необходимы для присвоения высших специальных званий и воинских званий высших офицеров. Резервы будут формироваться управлением президента по вопросам госслужбы и кадров на основании предложений председателя СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отбор кандидатов производится, как правило, из числа сотрудников СК РФ с их согласия на основании изучения результатов их работы.