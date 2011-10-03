"Единая Россия" проведет избирательную кампанию в регионах преимущественно за счет местных бизнесменов, а не федерального бюджета. 5 октября партия власти откроет расчетный счет для пожертвований.



Об этом пишет "РБК daily". По данным издания, в каждом региональном списке депутатов в Государственную Думу есть один-два бизнесмена, которые в обязательном порядке "скинут" около 5 млн евро на проведение кампании. Полученные средства пойдут как на выборы в регионах, так и на проведение общей агитации, сообщает Центризбирком. На организацию избирательной кампании в регионе с населением в 3 млн жителей с бизнесменов, попавших в список, требуют 30 миллионов рублей.