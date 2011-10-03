Так как список "Единой России" на выборах в Госдуму возглавил Дмитрий Медведев, руководить избирательной кампанией "ЕР" будет глава администрации президента Сергей Нарышкин.



Понятно, что все сотрудники администрации президента автоматически становятся сотрудниками штаба, причем отчасти полномочия уже между ними распределены. Так, пресс-секретарь президента Наталья Тимакова будет контролировать кампанию и отвечать за медиа, помощник президента Александр Абрамов, который с 1999 по 2004 год был заместителем руководителя администрации президента и в том числе курировал региональную политику, - за регионы, а за координацию предвыборных мероприятий главы государства будет отвечать глава протокола президента Марина Ентальцева.



Пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков подтвердил Коммерсанту: "Да, разумеется, это так". И штаб ОНФ не прекращает свою работу, но в связи с тем, что "президент возглавил список, основной акцент теперь на нем".



По данным Коммерсанта, Сергей Нарышкин уже провел два совещания по предвыборной кампании. В частности, ему доложили о партийцах, которые будут участвовать в предвыборных дебатах.

Также в работе президентского предвыборного штаба будут принимать участие главы штабов ОНФ и "ЕР" Вячеслав Володин и Сергей Неверов.